Bremen 20-Jähriger will Streit schlichten: Mit Messer verletzt Von dpa | 16.07.2023, 14:04 Uhr

Weil er in einen Streit schlichtend eingreifen wollte, ist ein 20-Jähriger in Bremen mit einem Messer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.