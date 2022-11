Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Emsland 20.000 Euro Schaden bei Kellerbrand in Meppen Von dpa | 19.11.2022, 10:35 Uhr

Ein Feuer im Keller eines Wohnhauses in Meppen (Landkreis Emsland) hat am frühen Samstagmorgen einen geschätzten Schaden von 20.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, mussten weiter oben in dem Gebäude lebende Bewohner mit Leitern in Sicherheit gebracht werden. Starker Rauch habe sich über das Treppenhaus ausgebreitet. Etwa 50 Feuerwehrleute seien zu dem Einsatz gerufen worden. Wodurch der Brand entstand, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Es habe keine Verletzten gegeben, das gesamte Haus sei nun aber unbewohnbar.