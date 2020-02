Rentner wollen Polizeiauto ausweichen und stürzen in Brunnen CC-Editor öffnen

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Hannover. Zwei Rentner sind in einer Fußgängerzone in Hannover in einen Brunnen gestürzt, als sie einem vorbeifahrenden Polizeiwagen ausweichen wollten.