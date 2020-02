Wolfenbüttel. Bei einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin ist eine 63 Jahre alte Radfahrerin in Wolfenbüttel lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen habe die 63-Jährige vermutlich am Montagabend an einer Ampel das Rotlicht übersehen und daraufhin die 32 Jahre alte Fußgängerin erfasst, sagte ein Polizeisprecher. Beide Frauen stürzten. Die 63-Jährige wurde mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht, wo anschließend eine Hirnblutung festgestellt wurde. Die 63-Jährige schwebte in Lebensgefahr. Die 32-jährige Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen.