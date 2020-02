Ramsloh. Der Karnevalsumzug in Ramsloh, der auch stets von vielen Emsländern besucht wird, ist nach Angaben der Polizei friedlich verlaufen. Bei den angekündigten Kontrollen der Umzugswagen gab es lediglich an einem Fahrzeug eine Auffälligkeit an der Bremse.

