Stade. Eine Woche nach Orkantief "Sabine" kam "Victoria". Wegen umgestürzter Bäume kam es zu Unfällen auf den Straßen in Niedersachsen. Auch der Bahnverkehr war teilweise gestört.

Ausläufer des Orkantiefs "Victoria" haben am Sonntag in Niedersachsen zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen und zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr geführt. Auf der Autobahn 29 sind bei Oldenburg fünf Autos mit einem auf die Fahrbahn gestürzten Baum kollidiert. Ein weiterer Wagen prallte bei einem Ausweichversuch in die Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Auf der Autobahn 28 bei Westerstede prallte ein Streifenwagen gegen einen umgestürzten Baum.

Im Landkreis Nienburg (Weser) stürzte am Abend bei Hoya ein Baum auf ein fahrendes Auto. Auch der Wagen einer 23-Jährigen wurde beschädigt, sie konnte den auf der Straße liegenden Ästen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, hieß es von der Polizei. In Edewecht (Landkreis Ammerland) traf ein Baum einen vorbeifahrenden Kleintransporter.

Orkantief "Victoria": NRW besonders betroffen

In ganz Niedersachsen meldeten die Polizeidirektionen zahlreiche umgestürzte Bäume – verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand. Der Feuerwehrverband des Landkreises Aurich schrieb in der Nacht: "Victoria zeigt sich gnädig gegenüber Feuerwehren."

Besonders bemerkbar machten sich die Ausläufer des Sturmtiefs "Victoria" in Nordrhein-Westfalen. Wegen eines umgestürzten Baumes auf eine Oberleitung im Münsterland musste die Strecke dort, auf der auch der Fernverkehr von Koblenz nach Norddeich unterwegs ist, gesperrt werden. 200 Reisende mussten einen Intercity verlassen und in Busse umsteigen. IC- und EC-Züge wurden umgeleitet. Die Störung sollte bis in die späten Abendstunden anhalten.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Die Bahn konnte zwischenzeitlich unterbrochene Zugverbindungen am Abend und in der Nacht wiederherstellen. Zu Betriebsbeginn am Montagmorgen werde alles wieder rollen, hieß es von einem Bahnsprecher.