Bremen. Lencke Wischhusen (34), FDP-Fraktionschefin in der Bremer Bürgerschaft, wird Mutter.

„Noch drei Monate und ich kann es kaum erwarten“, schrieb die Politikerin auf ihrem Facebook-Account. Der „Bild“ sagte sie, Vater ihre Kindes sei der Geschäftsführer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Markus Jerger (55). „Ich bin im siebten Monat schwanger und mega-glücklich“, sagte Wischhusen, die ihren früheren Nachnamen Steiner nach ihrer Scheidung ablegte und wieder ihren Mädchennamen annahm.

Wischhusen ist Diplom-Kauffrau, sie führte die FDP in Bremen 2015 zurück in die Bürgerschaft, außerdem war sie Jury-Mitglied in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“. Jerger ist Sohn der Charity-Lady Ute-Henriette Ohoven, er hat bereits vier Kinder.

Wischhusen will nach einer kurzen Babypause wieder voll in die Politik einsteigen. „Es ist eine Herausforderung. Aber wir Frauen müssen zusammenhalten, dann sind Kind und Karriere auch möglich“, sagte sie der „Bild“.