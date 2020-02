Dackelnachbildungen in der Sonderausstellung „Der Dackel in der Jagd“ im Passauer Dackelmuseum. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Berlin. Liebhaber von Dackeln sollen am heutigen Sonntag in Berlin auf ihre Kosten kommen: Es werden die Initiatoren des Dackelmuseums aus dem niederbayerischen Passau in der Bundeshauptstadt erwartet.