Kaiserslautern. Für Fußball-Drittligist 1.

FC Kaiserslautern wird eine Rückkehr in die 2. Bundesliga in diesem Sommer immer unwahrscheinlicher. Die Pfälzer verloren am Samstag mit 0:2 (0:2) bei Eintracht Braunschweig und liegen damit schon zehn Zähler hinter Relegationsrang drei. Der frühere deutsche Meister verpasste auch die Gelegenheit, bis auf einen Zähler an den Rivalen aus Niedersachsen heranzurücken. Merveille Biankadi (12. Minute) und Niko Kijewski (44.) sorgten schon vor der Pause für eine Entscheidung zugunsten der Gastgeber, die sich auf Tabellenplatz fünf befinden.