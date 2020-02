Hannover. Ein Mann soll seine 23 Jahre alte Freundin aus dem Fenster eines Hotelzimmers im vierten Stock in Hannover gestoßen haben.

Die Frau erlitt durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen. Der 34-jährige mutmaßliche Täter wurde am Freitag vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover solle er am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Den Angaben nach hatte sich die Tat am Donnerstagmorgen ereignet. Ein anderer Hotelgast wurde durch die Schreie der Frau aufmerksam, die mit schwersten Verletzungen im Hof lag. Sie wurde in eine Klinik gebracht und notoperiert. Ihr Zustand sei stabil, hieß es am Freitag.