Hannover. Der Bund der Steuerzahler hat die Kostenübernahme für den Polizeischutz eines ausländischen mutmaßlichen Clan-Mitglieds kritisiert.

In einem Brief forderte der Verein am Freitag Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) zur Prüfung auf, ob die Kosten des Einsatzes gegenüber dem Patienten beziehungsweise seiner „Clan-Familie“ geltend gemacht werden könnten.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass sich der Mann hatte einfliegen lassen, um seine Schussverletzungen in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) behandeln zu lassen. Nach Medienberichten stammt er aus Montenegro. Pistorius zufolge trägt das Land die Kosten für den Polizeischutz des Patienten, der in Deutschland nicht wegen Straftaten gesucht wird. Die Maßnahmen dienten auch der Sicherheit Unbeteiligter.

Sollte es nicht möglich sein, die Kosten umzulegen, müssten umgehend rechtliche Änderungen in die Wege geleitet werden, sagte der niedersächsische Chef des Steuerzahlerbundes, Bernhard Zentgraf. Hilfsweise sollte auch geprüft werden, ob die Klinik für die erhöhten Sicherheitskosten „ihres Privatpatienten“ herangezogen werden könne. Laut „Bild“-Zeitung trägt der Mann die Behandlungskosten selbst.