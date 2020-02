Hannover. Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn sind in Hannover zwei Menschen verletzt worden.

Ein Lastwagen sei am Freitag mit einer Straßenbahn im Norden der Stadt zusammengestoßen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Dabei seien nach ersten Erkenntnissen an der Zufahrt zu einem Betriebsgelände der 36 Jahre alte Fahrer des Lkw und die 28-jährige Fahrerin der Stadtbahn leicht verletzt worden. Fahrgäste seien sehr wahrscheinlich nicht in der Stadtbahn gewesen, hieß es. Die genaue Unfallursache stand zunächst nicht fest.