Hannover. Im Falle eines vorzeitigen Rückzugs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil den Fortbestand der großen Koalition gefährdet.

„Die SPD wird einen Wechsel an der Regierungsspitze sicher nicht mitmachen“, sagte der Sozialdemokrat dem „Handelsblatt“ (Donnerstag/online). Die große Koalition sei „mit der Person der Bundeskanzlerin verknüpft“. Merkel habe dazu beigetragen, dass die Koalition überhaupt habe zustande kommen können.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte bei ihrer Rückzugsankündigung die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz als ein Problem identifiziert. Spekuliert wird deshalb darüber, dass ein Unionskanzlerkandidat einen vorzeitigen Wechsel an der Regierungsspitze anstreben könnte.

Weil warnte vor einer „Phase der Verunsicherung“. Die Koalition in Berlin stehe vor großen Aufgaben etwa beim Klimaschutz und bei der Energiewende. „Diesen Plänen müssen nun auch Taten folgen. Wir können uns in diesem Bereich keine politische Instabilität erlauben“, sagte der SPD-Politiker, der in Hannover ebenfalls eine große Koalition anführt. „Das wäre gerade für die in großen Veränderungen befindliche deutsche Industrie höchst schädlich.“