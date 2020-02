Im Staatstheater Oldenburg wird am 29. Februar die Premiere des Stücks "Überleben" gefeiert, in dem es um die Auswirkungen der Klinikmorde von Niels Högel geht. Foto: dpa

Oldenburg. Die Auswirkungen der von Krankenpfleger Niels Högel begangenen Klinikmorde auf eine Stadtgesellschaft werden in einem Theaterstück in Oldenburg thematisiert. Die Inszenierung „Überleben“ hat am 29. Februar Premiere, wie das Staatstheater Oldenburg und das Theaterkollektiv Werkgruppe 2 aus Rosdorf (Kreis Göttingen) mitteilen.