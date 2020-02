Syke. In einem Restaurant in Syke bei Bremen ist nach einem Einbruch unbekannter Täter ein Feuer ausgebrochen.

Es gebe Hinweise auf Brandstiftung und auf ein „fremdenfeindliches Motiv“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Eigentümer habe einen Migrationshintergrund. Auf der Rückseite der Gaststätte hatten die mutmaßlichen Brandstifter eine Tür mit Glasscheiben aufgebrochen, darauf wurde ein großes Hakenkreuz gemalt. Der Staatsschutz ermittelt.

In der Nacht war nach Polizeiangaben gegen 3.30 Uhr Rauchentwicklung über dem Restaurant in der Ortsmitte gemeldet worden. Die Einsatzkräfte hätten in einem angrenzenden Haus sechs Bewohner geweckt und unverletzt ins Freie gebracht, sagte die Polizeisprecherin. In dem Restaurant habe sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand aufgehalten. Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 150 000 Euro geschätzt. Nach den Tätern sei noch in der Nacht auch mit einem Hubschrauber gefahndet worden.