Hannover. Die Preise für Immobilien und Grundstücke in Niedersachsen kennen seit Jahren nur eine Richtung: Sie gehen nach oben.

Vor allem in den Ballungsräumen Hannover, Göttingen, Braunschweig und im Bremer Umland sowie auf den ostfriesischen Inseln sind Häuser, Eigentumswohnungen und Gewerbeimmobilien teurer als anderswo. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellt die jüngste Entwicklung heute vor - in Hannover (13.00 Uhr) präsentiert er den Landesgrundstücksmarktbericht. Vom Preisauftrieb sind im Agrarland Niedersachsen auch die Ackerflächen betroffen, etwa in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta und im Emsland.