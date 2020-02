Hamburg. Die Deutsche Bahn will im Norden rund 4650 Mitarbeiter einstellen.

Allein 800 Fahrweginstandhalter, 460 Fahrdienstleiter und 330 Lokführer werden benötigt, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Bahn hervorgeht. Derzeit sind in Hamburg 9531 Mitarbeiter beschäftigt, in Schleswig-Holstein 3529, in Niedersachsen 14 736 und in Bremen 2 678 Mitarbeiter.

Gründe für die Einstellungsoffensive sind die Fluktuation aus Altersgründen sowie hohe Investitionen in das Verkehrsmittel und seine Infrastruktur. Die Bahn habe sich „ein mächtiges Wachstumsprogramm auf die Fahnen geschrieben“, berichtete DB-Personalvorstand Martin Seiler. Dafür brauche man auch deutlich mehr Mitarbeiter.