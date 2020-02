Hannover. Immer mehr Opfer einer Sexualstraftat in Niedersachsen suchen Rat bei der Opferhilfe.

Die Stiftung verzeichnete im vergangenen Jahr 682 Beratungsfälle bei Sexualtaten, 2018 waren es 593 und 2017 noch 532 Taten, teilte das Justizministerium am Mittwoch in Hannover mit. Vor allem die Beratung von Kindern nahm zu. Während es 2018 noch 58 Fälle waren, gab es 2019 insgesamt 104 Fälle. In der Opferhilfe ist ein deutlicher Trend spürbar, dass immer mehr Betroffene ihr Schweigen brechen und sich trauen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sexualstraftaten machten im vergangenen Jahr 38,8 Prozent der Beratungen bei der Opferhilfe aus.