Schüttorf. Ein 49 Jahre alter Mann und eine 26 Jahre alte Frau sind am Dienstagmorgen bei einem Frontalzusammenstoß ihrer Autos schwer verletzt worden.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die 26-Jährige in einer Rechtskurve bei Schüttorf im Landkreis Grafschaft-Bentheim mit ihrem Auto in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ihr Wagen prallte frontal in das entgegenkommende Auto des 49-Jährigen. Beide wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.