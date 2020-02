Hannover. Die gescheiterte Ministerpräsidentenwahl in Thüringen bewegt auch die Menschen im Norden. Proteste treffen die FDP in Bremen und Niedersachsen - und auch eine andere Partei wird beschimpft.

Nach der gescheiterten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen erreichen auch die Parteien in Niedersachsen und Bremen lebhafte Reaktionen. Demonstrationen und Vandalismus aber treffen alleine die FDP. Konkrete Bedrohungen habe es zwar nicht gegeben, dafür aber zahlreiche Demonstrationen und Versammlungen vor Wahlkreisbüros der Landtagsabgeordneten, teilweise auch mit Vandalismus, sagte ein Sprecher der FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag am Montag. So fand die Abgeordnete Sylvia Bruns am Montag vor ihrem Büro einen Trauerkranz vor. An das Büro der FDP in Göttingen wurde der Begriff „Verräter“ gesprüht.

In Bremen wurde eine Mitarbeiterin des FDP-Landesverbandes beschimpft und bespuckt, wie FDP-Landesvorsitzender Hauke Hilz mitteilte. Auch in den Sozialen Netzwerken habe es Beschimpfungen gegeben. „Das hat die Mitarbeiter schon mitgenommen“, so Hilz. Laut Bremer Polizei wurden nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen keine weiteren Drohungen oder Übergriffe auf Parteien im Stadtstaat registriert.

Sowohl Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) als auch der Generalsekretär der SPD-Niedersachsen, Alexander Saipa, verurteilten die Übergriffe auf FDP-Politiker. „Dass die FDP jetzt aber zum Opfer von Vandalismus, von Gewalt und Gewaltandrohungen wird, dass Plakate und Büros beschmiert und Mandatsträger sogar zu Hause angegriffen werden, überschreitet die rote Linie der demokratischen Auseinandersetzung deutlich“, sagte Saipa. Politischer Streit dürfe gegenüber niemandem mit Gewalt und Bedrohung geführt werden, sagte der Innenminister.

Bei der SPD in Niedersachsen waren keine Übergriffe oder Drohungen bekannt. Allerdings erreichten die Partei über Social-Media-Kanäle Beschimpfungen zumeist aus der rechten Ecke, nachdem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sich öffentlich zu den Vorgängen in Thüringen positioniert hatte, wie ein Parteisprecher sagte. Bei der CDU gab es keine Drohungen, insgesamt gingen lediglich vier Reaktionen ein. Auch die Grünen und die AfD in Niedersachsen waren in Zusammenhang mit der Wahl in Thüringen keinen Anfeindungen ausgesetzt, wie Sprecher der Parteien sagten.