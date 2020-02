Passanten haben am Freitagmorgen eine leblose Person in der Vechte in Nordhorn entdeckt. Eine Obduktion hat jetzt ergeben: Es ist der seit Wochen vermisste 21-jährige Patrick S. Foto: dpa

Nordhorn. Passanten haben am Freitagmorgen eine leblose Person in der Vechte in Nordhorn entdeckt. Sie alarmierten direkt die Polizei. Eine Obduktion hat jetzt ergeben: Es ist der seit Wochen vermisste 21-jährige Patrick S.