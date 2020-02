Berlin. Nach dem angekündigten Rückzug der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sieht Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die klare Abgrenzung der CDU zur AfD in Gefahr.

„Ich sehe eine besorgniserregende Entwicklung bei der Union“, sagte Weil dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). „Der Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer erklärt sich ja offenkundig auch so, dass eine klare Haltung zur AfD in der Union sehr schwer zu erzielen ist.“

Kramp-Karrenbauer habe mit Blick auf Thüringen mit Sicherheit auch Fehler gemacht, sagte Weil. „Das grundlegende Problem ist aber, dass es in der CDU Kräfte gibt, die - entgegen dem Präsidiumsbeschluss ihrer Partei - eine eindeutige Abgrenzung zur AfD nicht wollen.“ Der SPD-Politiker forderte: „Die Union muss klare Kante gegen die AfD zeigen. Es geht nicht um Parteitaktik, sondern um die Grundlagen unserer Demokratie.“

SPD und Union seien in besonderem Maß gefordert, dem Land Stabilität und Perspektiven zu geben. „Die Turbulenzen in der Union dürfen nicht dazu führen, dass die Bundesregierung dieser Aufgabe nicht nachkommen kann“, sagte Weil. „Die CDU ist in der Pflicht, ihre Verhältnisse schnell zu ordnen.“

Mit Blick auf die CDU-Vorsitzende sagte Weil: „Für Annegret Kramp-Karrenbauer tut es mir leid. Diese Entscheidung ist ihr sicher sehr schwer gefallen. Ich habe sie in ihrer Zeit als saarländische Ministerpräsidentin als gute Kollegin kennengelernt.“