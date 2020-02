Hannover. Sturmtief „Sabine“ hat in Niedersachsen Straßen und Schienen blockiert, Bäume stürzten auf Häuser und einen Zug. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Das Unwetter und seine Auswirkungen sollen noch bis Montag andauern.

Bäume werden umgerissen, Dachverkleidungen wehen durch die Luft und der Verkehr wird vielerorts behindert: Sturmtief „Sabine“ hat Niedersachsen am Sonntagmittag erreicht und von der Küste bis zum Harz für Einschränkungen gesorgt. Ein Feuerwehrmann wurde bei einem Einsatz in Papenburg verletzt, umstürzende Bäume beschädigten Häuser. Bis in den Montag hinein sollen die Behinderungen wegen des Sturms andauern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für große Teile Deutschlands die zweithöchste Unwetterwarnstufe herausgegeben. Es wurde zugleich auch kräftiger Regen erwartet.

Bei Salzbergen im Emsland fuhr ein Intercity-Zug in einen umgestürzten Baum und steckte auf offener Strecke fest. In dem IC von Amsterdam nach Berlin saßen etwa 300 Reisende, teilte die Deutsche Bahn mit. Erwartet wurde, dass der Zug mit einer Verspätung von zwei Stunden seine Fahrt fortsetzen konnte. Bei Papenburg stürzte ein Baum auf einen Regionalzug der Westfalenbahn, zu Schaden kam niemand, wie die Stadt Papenburg mitteilte. Mit Verdacht auf einen Knochenbruch wurde in Papenburg allerdings ein Feuerwehrmann ins Krankenhaus gebracht.

Angesichts des aufziehenden Unwetters stellte die Deutsche Bahn zunächst den Fernverkehr zur Nordseeküste in Niedersachsen ein. Betroffen waren die Intercity-Züge vom Ruhrgebiet sowie Hannover und Bremen nach Norddeich und Emden und zurück. Später waren auch der Regionalverkehr zwischen Bremen und Norddeich, Bremen und Osnabrück, Bodenfelde und Nordhausen sowie Göttingen und Bad Harzburg sowie die S-Bahnlinien von Hannover nach Minden und Nienburg betroffen.

Am frühen Abend kündigte die Bahn dann an, dass der Fernverkehr bundesweit nach und nach eingestellt werde. Man habe sich entschieden, „beginnend in NRW nach und nach alle Züge des Fernverkehrs bundesweit an größeren Bahnhöfen enden zu lassen“, schrieb die Bahn am Sonntagnachmittag in ihrem für den Sturm eingerichteten Presseblog.

Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ waren an der Küste schon morgens Fahrten von Fähren zu den Nordseeinseln ausgefallen oder verlegt worden. Betroffen waren die Verbindungen nach Wangerooge, Borkum und Norderney. Auch die Fähre zwischen Neuharlingersiel und Spiekeroog legte wegen des aufziehenden Sturms früher ab. Die abendliche Abfahrt von Baltrum zum Festland wurde abgesagt. Auch zwischen Langeoog und Bensersiel wurde der Fährverkehr am Mittag eingestellt. Auch für Montag und Dienstag rechneten die Reedereien noch mit Verzögerungen.

In vielen Landesteilen waren die Feuerwehren wegen umgewehter Bäume im Einsatz, zahlreiche Straßen waren vorübergehend blockiert. Im Harz wurde die B498 sei zwischen Goslar/Oker und Clausthal/Altenau gesperrt. Auch aus den Orten Osterode und Herzberg wurden Sturmschäden und Behinderungen gemeldet. Im Oberharz wurde der komplette Busverkehr eingestellt. Auch im gesamten Emsland liefen die Sturmeinsätze an, teilte die Feuerwehr mit. Auch auf den Autobahnen in Niedersachsen kam immer wieder zu sturmbedingten Behinderungen, weil Äste auf die Fahrbahn wehten.

Auch auf den Flughäfen Hannover und Bremen wurden am Sonntag etliche Verbindungen wegen des Unwetters gestrichen. In Hannover waren Flüge von und nach Paris, Amsterdam, München und Frankfurt betroffen, wie der Flughafen mitteilte. Am Bremer Airport ging es ebenfalls um Verbindungen nach Frankfurt, München, Amsterdam sowie nach Stuttgart.

An allen Schulen im Landkreis Goslar einschließlich der Berufsschulen sollte am Montag der Unterricht ausfallen, teilte der Landkreis mit. Selbst die Kirche war vor höherer Gewalt nicht geschützt: Wegen des aufziehenden Orkantiefs sagte die evangelische Kirche den Einführungsgottesdienst der neuen Kreispfarrerin in Rodenkirchen ab. „Wir nehmen die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes ernst und möchten nicht Menschen in Gefahr bringen, die den Gottesdienst besuchen wollen“, sagte der Oldenburger Bischof Thomas Adomeit.