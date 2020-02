Ein leuchtendes Blaulicht ist auf dem Dach eines Funkstreifenwagens zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archiv

Loxstedt. Ein Mann wollte in der Nacht zu Sonntag vor einer Polizeikontrolle flüchten und ist mit seinem Auto in Loxstedt im Landkreis Cuxhaven in einem Graben gelandet.