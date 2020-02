Ein Kofferraum voller Gras. Foto: Bundespolizei

Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat am Freitagmittag an der deutsch-niederländischen Grenze zwei Drogenschmuggler festgenommen. Im Kofferraum ihres Autos wurden 17 Kilogramm Marihuana im Wert von rund 170.000 Euro entdeckt. Die beiden Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.