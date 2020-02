Osnabrück/Münster. Sturmtief "Sabine" ist im Anmarsch: Ab Sonntag kann es stürmisch in unserer Region werden. In NRW geben einige Städte wie Münster den Schülern schulfrei. Wie ist das in Niedersachsen geregelt?

Der Wind werde bis zum Sonntagmittag aus Süd-Südwest stetig zunehmen, sagt DWD-Meteorologe Michael Bauditz. Bis zum Abend drehe der Wind in unserer Region auf West und nehme weiter zu. Bis zum Abend erwartet der DWD orkanartige Böen der Stärke 11 auf der Beaufort-Skala mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Vereinzelt gebe es Gewitter und starke Schauer.

"Es wird eindringlich gewarnt, dass während der Sturmböen Gegenstände durch die Luft fliegen können", so Bauditz. Er rät, am Sonntag im Zweifel das Haus erst gar nicht zu verlassen. Auch die Bahn bereitet sich auf Sturmschäden vor und legt Reisenden nahe, von Sonntag bis Dienstag auf Zugreisen zu verzichten.

Schulausfälle in NRW

Nordrhein-Westfalen bereitet sich auf Orkan "Sabine" vor, der in der Nacht zum Montag über NRW hinwegfegen soll. Mehrere Städte wie Essen, Neuss und Gelsenkirchen lassen am Montag alle ihre Schulen geschlossen - anderswo sollen die Eltern entscheiden, ob sie den Weg zur Schule für sicher halten.



Die Stadt Essen stellte fest, dass am Montag eine "sichere Erreichbarkeit der Schulen nicht garantiert werden" könne. Daher werde am Montag kein Unterricht stattfinden. Auch in der Stadt Münster wird der Unterricht am Montag wohl komplett ausfallen: Sie empfahl den Eltern, "ihre schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen am Montag zu Hause zu lassen und nicht zur Schule zu schicken". Begründung: Die Wetterlage und die "damit einhergehenden möglichen Gefahren".

Die Stadt Köln wollte sich am Freitag noch nicht festlegen und verwies auf die aktuellen Regelungen. "Es entscheiden die Eltern, ob der Schulweg zumutbar und sicher ist." Auch könnten die Schulen gemeinsam mit der Stadt als Schulträger entscheiden, den Unterricht frühzeitig zu beenden, "damit die Kinder noch sicher nach Hause kommen können". In Düsseldorf und Dortmund soll ähnlich verfahren werden.

Das Schulministerium hatte zuvor Schulen und Schulträger auf die Möglichkeit hingewiesen, am Montag den Unterricht ausfallen zu lassen. In Nordrhein-Westfalen wird der Höhepunkt des Orkans in der Nacht zum Montag etwa gegen Mitternacht erwartet. "Zwischen Windstärke 9 und 12 ist da alles möglich", sagte Hussing. Er rechne mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Stundenkilometern. Zum Vergleich: Beim verheerenden Orkan Kyrill im Januar 2007 wurde die stärkste Böe in tiefen Lagen in Düsseldorf mit 145 Stundenkilometern registriert.

Anzeige Anzeige

Fällt die Schule auch in Niedersachsen aus?

Ob die Schule in Niedersachsen ausfällt, liegt bei den Landkreisen. Und eine Entscheidung wird in der Regel erst am Morgen des jeweiligen Schultages gefällt, in diesem Fall also am Montag, 10. Februar. Eine Vorabend-Entscheidung wird es nur selten geben, weil der Zustand der Schulwege am Morgen ausschlaggebend ist. Nur wenn am Abend schon feststeht, dass es große Probleme bei der Schülerbeförderung geben wird, kann der Unterricht schon dann abgesagt werden. Lehrer müssen hingegen so oder so zur Schule kommen. Der Landkreis entscheidet von Fall zu Fall, ob es zu einem Schulausfall kommt. Dazu wird noch in der Nacht, lange bevor die ersten Schulbusse starten, in einem Experten-Gremium beraten.

Die einzelnen Städte und Landkreise in Niedersachsen stellen zudem Informationen zum Schulausfall zur Verfügung. Hier finden Sie eine Übersicht über Internetadressen, Online-Services und Telefonnummern.