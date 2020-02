Clausthal-Zellerfeld. Die Niedersächsischen Landesforsten haben wegen des bevorstehenden Orkans Spaziergänger und Wanderer vor dem Betreten der Wälder gewarnt.

„Es besteht die Gefahr, dass Äste abbrechen oder ganze Bäume umgeworfen werden“, sagte ein Sprecher am Freitag. Dies gelte vor allem für Waldgebiete, in denen die Bäume durch die Trockenheit der beiden vergangenen Sommer ohnehin geschwächt sind.

Die Landesforsten selbst werden spätestens am Samstag im Harz und im Solling, aber auch in anderen Regionen alle Maschinen und Fahrzeuge aus den Wäldern holen, sagte der Sprecher. So solle verhindert werden, dass diese durch umgestürzte Bäume beschädigt oder eingeschlossen werden.

Stattdessen würden die Maschinen woanders hingestellt. So könnten dann Straßen und Wege, die durch umgefallene Bäume zugeworfen wurden, möglichst schnell geräumt und wieder passierbar gemacht werden. Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass spätestens in der Nacht zum Montag in den Hochlagen des Harzes Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Stundenkilometern erreicht werden. In Böen auf dem 1141 Meter hohen Brocken könnten es sogar 160 Kilometer in der Stunde sein.

Unabhängig vom bevorstehenden Orkan ist das Skifahren im Harz wegen des Schneemangels derzeit nirgendwo möglich. Die Seilbahn auf dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage war am Freitag zwar in Betrieb. Die Seilbahngesellschaft verwies jedoch darauf, dass die Anlage bei Sturmböen kurzfristig geschlossen werde.