Hannover. Die Winterdienste in Niedersachsen haben wegen der vergleichsweise milden Temperaturen deutlich weniger Streusalz verbraucht als in der Vorsaison.

Zwischen Mitte Oktober und Anfang Februar wurden auf den Straßen und Autobahnen des Landes nur 21 700 Tonnen Streusalz verteilt. Das waren knapp 57 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (50 300 Tonnen), wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Derzeit sei es allerdings noch zu früh, um ein Fazit für die Saison zu ziehen, die erst im April zu Ende gehe, hieß es.

Rund 1500 Mitarbeiter sorgen bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für schnee- und eisfreie Fahrbahnen - 1000 sind für Bundes- und Landstraßen zuständig, auf den Autobahnen sind rund 500 Bedienstete im Einsatz.

Der Salzverbrauch schwankt von Jahr zu Jahr erheblich - einen kontinuierlichen Rückgang gibt es nach Angaben der Sprecherin nicht. Vor zwei Jahren wurden mehr als 100 000 Tonnen Streusalz benötigt, im vergangenen Jahr waren es am Ende nur knapp 57 000 Tonnen. In früheren Jahren kam es in Niedersachsen teilweise auch schon zu Engpässen bei der Versorgung mit Streusalz.