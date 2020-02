Garbsen. Ein Fußgänger ist auf der Autobahn 2 bei Hannover von einem Auto erfasst und getötet worden.

Der 26-Jährige war am Donnerstagabend von der Raststätte Garbsen Nord auf die Autobahn gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Dort erfasste ihn ein in Richtung Dortmund fahrendes Fahrzeug, der Mann starb. Die Richtungsfahrbahn der Autobahn war bis in den frühen Freitagmorgen rund sechs Stunden lang gesperrt. Nähere Details nannte die Polizei zunächst nicht.