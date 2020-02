Osnabrück. Über 35.000 Stunden haben Verkehrsteilnehmer im vergangenen Jahr auf der A 1 im Stau gestanden. Die Großbaustelle am Kreuz Lotte/Osnabrück sorgte für fast 800 Stunden Wartezeit.

Es wird investiert und modernisiert, um das Autobahnnetz fit zu machen für die Zukunft – für Autofahrer bedeutet das vorerst, dass sie viel Geduld aufbringen müssen. Zu den sechs staureichsten Autobahnabschnitten in Niedersachsen zählt auch das Lotter Kreuz. Die A 1 schaffte es im Niedersachsen-Ranking auf Platz 2, wie es in einer Pressemitteilung des ADAC heißt.

Verkehrsteilnehmer der A 1 warteten insgesamt 479 Tage

Die mittlerweile beendete Großbaustelle am Kreuz Lotte/Osnabrück sorgte dafür, dass sich auf dem Abschnitt Osnabrück-Hafen – Kreuz Lotte/Osnabrück im vergangenen Jahr 2319 Kilometer Stau bildeten. Verkehrteilnehmer standen etwa 778 Stunden allein in dem Bereich. Insgesamt standen die Fahrzeuge auf der A 1 in Niedersachsen auf 35.085 Kilometern. Die 10.701 Staus summierten sich zu einer Wartezeit von 11.501 Stunden, das bedeutete 479 Tage.

A 7-Baustelle sorgt für viele Staukilometer

Die wichtige Nord-Süd-Verbindung befindet sich gleich fünf Mal unter den sechs staureichsten Autobahn-Abschnitten in Niedersachsen. Verkehrsteilnehmer, die den Weg über die A 7 wählten, warteten aber noch länger. Eine Gesamtlänge von etwa 45.000 Staukilometern machte den Autofahrern dort zu schaffen. Um die 550 Tage Wartezeit verbrachten die Fahrzeuge im vergangenen Jahr auf der Strecke.