Hannover. Wenige Stunden nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen mit Stimmen der AfD haben in Niedersachsen mehrere Hundert Menschen dagegen protestiert.

Sie kamen am Mittwochabend in Göttingen und Hannover zusammen. Auch in Bremen waren Proteste geplant.

Die niedersächsische Grüne Jugend, der DGB Niedersachsen und die SPD Niedersachsen hatten zu einer spontanen Demonstration in Hannover aufgerufen - unter dem Motto „Mahnwache für die Demokratie“. Nach Angaben der Polizei kamen etwa 300 bis 350 Menschen. Auf Plakaten hieß es etwa „Keine Kooperation mit Nazis!!! #noAfDP“ und „Wehret den Anfängen“.

Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des DGB in Niedersachsen, sagte vorab: „Was in Thüringen passiert ist, ist eine politische Bankrotterklärung. Wer sich von Faschisten ins Amt hieven lässt, fügt unserer Demokratie schweren Schaden zu. Das dürfen wir und das werden wir nicht so einfach hinnehmen.“

In Göttingen demonstrierten nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Abend zwischen 200 und 250 Menschen.

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich hatte bei der Abstimmung am Mittwoch in Erfurt im dritten Wahlgang auch mit Stimmen von CDU und AfD gegen Amtsinhaber Bodo Ramelow von den Linken gewonnen. Der von der AfD aufgestellte parteilose Kandidat Christoph Kindervater erhielt im dritten Wahlgang keine Stimme.