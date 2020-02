Erfurt. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten in Thüringen kritisiert.

Der SPD-Politiker bezeichnete die Wahl am Mittwoch auf Facebook als „abgekartetes Spiel“ und forderte von den Bundesvorsitzenden von FDP und CDU Konsequenzen für die Verantwortlichen. „Das ist ein Dammbruch. Der tiefste Einschnitt für den Parlamentarismus seit 1949. Damit machen FDP und CDU die AfD salonfähig“, schrieb Pistorius. „Schnellstmögliche Neuwahlen sind die einzig verantwortbare Konsequenz!“ Die AfD sei in Thüringen „eindeutig rechtsextrem“.

Auch SPD-Chefin Saskia Esken beschrieb die Wahl als „abgekartetes Spiel“, sie müsse korrigiert werden, schrieb sie am Mittwoch auf Twitter. Die SPD habe dringende Fragen an die CDU, die in einem Koalitionsausschuss mit der Union zum Thema angegangen werden sollen.

Kemmerich setzte sich bei der Abstimmung am Mittwoch in Erfurt im dritten Wahlgang auch mit Stimmen von CDU und der AfD um Björn Höcke gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch. Der von der AfD aufgestellte parteilose Kandidat Christoph Kindervater erhielt im dritten Wahlgang keine Stimme.