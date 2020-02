Hannover. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Niedersachsen wird in diesem Jahr mit etwas weniger Geld vom Land unterstützt als im Vorjahr.

Für 2020 wurden rund 95,4 Millionen Euro für 328 Projekte bewilligt, im Jahr 2019 waren es 96,6 Millionen Euro für 292 Projekte. Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) führte das darauf zurück, dass in diesem Jahr weniger kostspielige Projekte beantragt worden seien. Der Ausbau des Nahverkehrs sei wichtig für Verkehrssicherheit und Klimaschutz. Ein 365-Euro-Jahresticket für jeden, wie von der SPD in Berlin gefordert, bezeichnete Althusmann am Mittwoch allerdings als „schwer vorstellbar und schwer finanzierbar“.