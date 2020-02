Bremen. Mit Konzerten und Ausstellungen feiert die Rundfunkanstalt Radio Bremen in diesem Jahr ihren 75.

Geburtstag. „Wir wollen ihn mit den Menschen hier im Land feiern, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ermöglichen und für die wir tätig sind“, sagte die Intendantin Yvette Gerner am Mittwoch. Radio Bremen sei als Bollwerk für Demokratie und eine offene Gesellschaft gegründet worden. „Die Aufgabe, gesellschaftlichen Dialog zu organisieren, kritisch zu beobachten, das zu berichten, was den Menschen wichtig ist, ist heute so wichtig wie damals.“

Einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahrs ist demnach eine Ausstellung, die ab Ende September im Focke-Museum die Geschichte Radio Bremens und den Medienwandel vom Rundfunk zum trimedialen Sender beleuchtet. Von Februar an gebe es zudem Konzerte und andere Veranstaltungen, bei denen Interessierte mehr über die Geschichte und Arbeit der Rundfunkanstalt erfahren können.