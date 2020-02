Rotenburg (Wümme). Mit seiner Schwalbe war Martin Klein (25) schon in Georgien und hat auch Vietnam bereist.

„Alles leicht zu verstehen“, sagt der Göttinger, der in einem Schrauber-Internetblog die Technik und Reparaturen erklärt. „Kein Hexenwerk. Da ist nicht viel dran. Motor, Vergaser, kein komplizierte Kabelbaum.“ So wie er erfreuen sich nach wie vor viele Menschen an dem DDR-Simson-Kultroller des einstigen VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerkes Ernst Thälmann Suhl.

Eine Besonderheit: Die Schwalbe darf mit Führerschein AM gefahren werden, obwohl er mit 60 Stundenkilometern flott unterwegs ist und 15 Stundenkilometern schneller als die Führerscheinklasse eigentlich erlaubt. Aber für die DDR-Schwalbe gilt eine Ausnahmeregelung im Einigungsvertrag.