Hannover. In der Agrarpolitik ringt Ministerin Otte-Kinast um den richtigen Kurs, der den Landwirten, der Umwelt und den Verbrauchern gerecht wird. Nun tauscht sie ihren ersten Berater, den Staatssekretär, aus. Sie setzt künftig auf einen versierten Agrarökonom.

Inmitten wachsender Spannungen um den richtigen Kurs in der Agrarpolitik hat Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) ihren Staatssekretär Rainer Beckedorf gefeuert. Neuer erster Berater soll der Göttinger Agrarökonom Ludwig Theuvsen (56) werden, der bereits seit Mai 2018 als Abteilungsleiter für den Bereich Ernährung, Landwirtschaft und Nachhaltigkeit tätig ist, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Spekulationen über eine Ablösung von Beckedorf, den Kritiker für eine Fehlbesetzung im Ministerium hielten, hatte es schon im Sommer gegeben.

Die Herausforderungen im Agrarministerium sind im Moment enorm: In Fragen von Überdüngung, Grundwasser- und Naturschutz geht es um den Konsens mit dem Umweltministerium. Den Kurs der Bundesregierung in diesen Fragen teilt das Agrarland Nummer eins ebenfalls in manchen Punkten nicht. Währenddessen laufen die Landwirte Sturm gegen die Politik in Land und Bund - die Erwartungen an den künftigen Staatssekretär sind groß. „Es wird seine Aufgabe sein, die großen Weichenstellungen, die vor allen Dingen mit dem Umwälzungsprozess in der Landwirtschaft verbunden sind, vorzunehmen“, sagte Otte-Kinast.

Theuvsen war von 2002 bis April 2018 Professor für Betriebswirtschaftslehre des Agribusiness an der Georg-August-Universität Göttingen. Er befasste sich unter anderem mit der Organisation von Wertschöpfungsketten im Agribusiness, Fragen des Tierschutzes und der Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion sowie verschiedenen Themen rund um das betriebliche Management in der Land- und Ernährungswirtschaft.

Kritiker hatten Beckedorf unter anderem Abstimmungsprobleme mit dem Umweltministerium und falsche Personalentscheidungen angelastet, außerdem habe er seine Chefin ins Messer laufen lassen. Ob Beckedorf (59) in den vorzeitigen Ruhestand eintritt, konnte das Ministerium noch nicht sagen. Das Kabinett muss der Neubesetzung noch zustimmen.