Lohheide. Kurz vor dem 75.

Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen kommt die niedersächsische Landesregierung heute in der Gedenkstätte zu einer Kabinettssitzung zusammen. Dabei legen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sowie die Ministerinnen und Minister auch einen Kranz am Mahnmal der Gedenkstätte nieder. Außerdem stellen Studierende des historischen Seminars aus Hannover ihre Arbeit zu einer Ausstellung anlässlich der Befreiung des Lagers vor. Dabei es auch darum, wie die Überlebenden später in ihren Heimatländern aufgenommen wurden.

In dem damaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen wurden in den Jahren 1943 bis 1945 mehr als 100 000 Männer, Frauen und Kinder gefangen gehalten. Nach Angaben der Gedenkstätte starben mehr als 52 000 von ihnen. Zu den Todesopfern zählte auch Anne Frank, die mit ihren Tagebüchern postum weltbekannt wurde.