Eine Jacke mit Aufschrift "Arzt in Not" sowie ein Plakat "The Walking Dead Ihr Arzt im 24-Stunden-Dienst". Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin. Rund 3000 Ärztinnen und Ärzte haben nach Polizeiangaben am Dienstag in Hannover gegen die Arbeitsbedingungen an Universitätskliniken demonstriert.