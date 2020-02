Osnabrück. Niedersachsens Landvolk stellt die Messstellen der "Roten Gebiete" und die daraus hervorgehenden Werte in Frage. 22 Kreislandvolkverbände haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die Messstellen überprüft. Im April sollen die Ergebnisse veröffentlicht werden.

In Niedersachsen sollen die Messstellen in Bezug auf die Grundwasserbelastung durch Nitrat auf den Prüfstand kommen. Im März 2019 hatten 22 Kreislandvolkverbände aus Niedersachsen ein Gutachten "zur fachlichen Evaluierung der Ausweisung von Grundwasserkörpern" in Auftrag gegeben. Ausgangspunkt dafür sei die seit Jahren geführte Debatte um Nitrat im Grundwasser, teilte das Landvolk mit.

Das Gutachten soll unter anderem die Plausibilität der durch den Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Niedersachsen 2015 vorgenommenen Bewertung der Grundwasserkörper hinsichtlich des chemischen Zustandes Nitrat untersuchen. Zum anderen soll das Unternehmen die bautechnische Qualität der Messstellen prüfen sowie die dort erhobenen Messdaten. Die notwendige Datengrundlage stellte der NLWKN zur Verfügung.

"Bei der Debatte um Nitrat im Grundwasser erschienen uns seit Langem Daten im Zusammenhang mit dem Nitrat-Messnetz als sehr unplausibel", wird Albert Schulte to Brinke, Vorsitzender des Hauptverbands des Osnabrücker Landvolkes (HOL), in der Mitteilung zitiert. Mit den Ergebnissen sei im April 2020 zu rechnen. "Und dann erwarten wir uns von den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung eine zielorientierte Befassung mit den Ergebnissen."

Die EU-Kommission hatte 2019 den Druck auf Deutschland erhöht, die Nitratbelastung im Grundwasser zu senken. In diesem Zusammenhang war von Bußgeldern bis zu 850.000 Euro pro Tag die Rede, sollte es keine Nachbesserungen bei der Düngeverordnung geben.