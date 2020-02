Hannover. Drei Jungen haben in Hannover zwei Teenager in den Mittellandkanal gestoßen.

Obwohl eine der beiden 14-Jährigen nicht schwimmen konnte, retteten sich beide unverletzt ans Ufer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden hatten sich am Samstag zunächst an einem Spielplatz und dann an dem unbefestigten Ufer des Kanals aufgehalten, als sich die drei Jugendlichen unbemerkt näherten. Sie packten die Mädchen und warfen sie in den Kanal. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen.