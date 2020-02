Gorleben. Atomkraftgegner rufen auch in Niedersachsen zum Protest gegen Castortransporte auf.

Bundesweit soll heute gegen geplante Transporte mit hoch radioaktivem Atommüll demonstriert werden, wie das Bündnis „Castor-stoppen“ mitteilte. In Niedersachsen sind Aktionen in Gorleben, Salzgitter und Grohnde geplant. Atomenergie sei gefährlich und „kein Beitrag zur Lösung der Klimakrise“, erklärte das Bündnis aus Kernkraftgegnern und Klimagruppen. Jeder Transport sei ein zusätzliches Risiko.

Nach Angaben der Organisatoren des Aktionstages sollen zwischen 2020 und 2024 Castor-Behälter aus den Plutoniumfabriken La Hague in Frankreich und Sellafield in Großbritannien zu den vier Zwischenlagerstandorten Biblis, Philippsburg, Isar und Brokdorf gebracht werden. Bundesumweltministerium, Energieversorger und die Bundesländer hatten vereinbart, dass nur noch diese vier Standorte angesteuert werden. Abfälle aus der Wiederaufarbeitung dürfen laut Atomgesetz nicht mehr ins Zwischenlager in Gorleben gebracht werden. Die Transporte dorthin hatten wiederholt Zehntausende Atomkraftgegner mobilisiert, so zuletzt im November 2011.