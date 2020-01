Lüneburg. Die Region Hannover muss Kosten für die Beförderung von Schülern in begrenztem Umfang auch dann übernehmen, wenn die nächstgelegene Schule in einem anderen Landkreis liegt.

Das hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg am Donnerstag mit einem Eilbeschluss in zweiter Instanz entschieden, wie eine Sprecherin mitteilte. (Az.: 2 ME 622/19)

Geklagt hatten die Eltern einer Schülerin, die eine rund sieben Kilometer von ihrem Wohnort entfernte Realschule in einem benachbarten Landkreis besucht. Bis zur nächstgelegenen derartigen Schule in der Region Hannover sind es 19 Kilometer mehr. Eine Beförderung oder Kostenerstattung zur nächstgelegenen Schule lehnte die Region Hannover ab. Dagegen wehrten sich die Eltern juristisch und forderten eine Beförderung mit dem Taxi zur nächstgelegenen Schule - das allerdings vergeblich.

Die Schülerin habe keinen Anspruch auf die Einrichtung einer Schülerbeförderung per Schulbuslinie oder Taxi in den benachbarten Landkreis. Der 2. Senat stellte aber klar, dass der Schülerin und ihren Eltern ein begrenzter Anspruch auf Erstattung der Kosten zustehe. Die Höhe sei dabei nach den schulrechtlichen Bestimmungen auf den Preis der teuersten Zeitkarte des öffentlichen Nahverkehrs in der Region Hannover beschränkt. Der Beschluss ist unanfechtbar.