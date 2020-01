Bremen. Ein Mann hat zwei zehn Jahre alte Kinder in Bremen mit einem Messer bedroht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, packte der Mann den Jungen und das Mädchen am Mittwochnachmittag an den Armen und zerrte sie in eine Sackgasse. Dort zückte er das Messer und verletzte den Jungen damit leicht im Gesicht. Danach drückte er das Mädchen zu Boden und berührte es unsittlich.

Nach den bisherigen Erkenntnissen riefen die Kinder laut um Hilfe. „Sie haben sich mit Händen und Füßen versucht zu wehren“, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin flüchtete der Angreifer im geschätzten Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Die beiden Kinder liefen nach Hause zu ihren Eltern. Von dort wurde die Polizei verständigt.