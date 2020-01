Hannover. Aufgrund der weniger kalten Winterperioden ist der Verbrauch von Streusalz in Niedersachsen im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Auch für diesen Winter ist von einer weiteren Reduzierung des Salzeinsatzes auszugehen. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler forderte dennoch die Nutzung alternativer Taustoffe.

