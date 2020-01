Hannover. Trainer Kenan Kocak von Hannover 96 hat sich vor dem wichtigen Abstiegskampf-Duell mit dem SV Wehen Wiesbaden demonstrativ vor seine viel kritisierten Spieler gestellt.

„Ich sehe, dass die Mannschaft Qualität und Charakter hat“, sagte der 39-Jährige am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Hannover. „Ich bin davon überzeugt, dass wir auf einem richtig guten Weg sind. Wir dürfen uns nicht von kleinen Widerständen aus der Bahn werfen lassen.“

Die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga hätte für den Erstliga-Absteiger nicht schlechter beginnen können. Während Hannover nach schwacher Leistung mit 0:1 in Regensburg verlor, verbesserte sich der nächste Gegner aus Wiesbaden auf den Relegationsplatz und liegt dort nur noch einen Punkt hinter den 96ern.

„Es ist nur ein Spiel gespielt. Das Spiel haben wir in den Sand gesetzt. Aber ich sehe, wie die Jungs arbeiten und wie sie ticken. Ich bin absolut davon überzeugt, dass sie am Samstag eine Reaktion zeigen werden“, sagte Kocak. Den Auftritt in Regensburg nannte er zwar selbst „die schlechteste Halbzeit in meiner Ära“. Der 96-Coach forderte aber auch: „Wir müssen trotzdem positiv bleiben und dieses schwierige Jahr für Hannover 96 gemeinsam meistern. Jetzt alles schlechtzureden, was in den letzten Wochen gut war, ist mir zu einfach. Die Mannschaft kann eine gute Rückrunde spielen.“

Das Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden beginnt am Samstag um 13.00 Uhr. Der Einsatz von Stürmer Hendrik Weydandt ist wegen seiner Achillessehnenprobleme weiter fraglich. Bis zum Ende der Transferfrist am Freitagabend wollen die 96er eventuell noch einen Flügelspieler und einen weiteren Abwehrspieler holen.