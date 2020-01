Hannover. In Niedersachsen haben sich Politiker und Landwirte skeptisch zu der vom Bund angekündigten Milliardenhilfe für Landwirte geäußert. Kritik gab es unter anderem von CDU, Grünen und dem niedersächsischen Landvolk.

Die von der Großen Koalition in Berlin beschlossene Milliardenhilfe für die Bauern wird in Niedersachsen größtenteils kritisch gesehen. "Einerseits freue ich mich, dass in Berlin angekommen scheint, den Landwirten beim erforderlichen Transformationsprozess unter die Arme greifen zu müssen", sagte der Fraktionschef der niedersächsischen CDU, Dirk Toepffer, am Donnerstag in Hannover. "Andererseits halte ich die Milliardenhilfe für den falschen Weg und auch für ein falsches Signal an die Bevölkerung."

CDU und SPD fordern Verursacherprinzip beim Nitrateingang

Dem Vorsitzenden zufolge gehe nicht darum, den Landwirten mit weiteren Milliardensubventionierungen ihr Auskommen zu sichern. Entscheidend sei die Einführung des Verursacherprinzips beim Nitrateingang. Das bedeutet, dass von Einschränkungen ausschließlich die Landwirte betroffen sein sollen, die mit Gülle das Grundwasser übermäßig belasten und nicht auch Landwirte in der Umgebung, die zu der Problemsituation nicht beigetragen haben. "Für diese faire Behandlung unserer Landwirte werden wir Niedersachsen weiterhin in Berlin und Brüssel kämpfen", erklärte Toepffer.

Ähnlich äußerte sich die SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag. Die Landwirtschaft bei der Erfüllung der steigenden gesellschaftlichen Anforderungen in finanzieller Form zu helfen, sei zwar ein richtiger Schritt: "Die Landwirtschaft darf aber nicht abhängig sein von Subventionen. Sie muss durch auskömmliche Rahmenbedingungen wieder in die Lage versetzt werden, für ihre guten Produkte dauerhaft auch einen vernünftigen Preis zu erzielen", heißt es in einer Mitteilung. Vorschläge wie ein verpflichtendes Tierwohllabel gebe es aus Niedersachsen genügend. In Bezug auf den aktuellen Konflikt über die Düngeverordnung forderte auch die SPD-Fraktion, "dass statt pauschaler Regelungen stärker nach dem Verursacherprinzip differenziert und trinkwasserschutzfördernde Bewirtschaftung bessergestellt wird und Grünlandbewirtschaftung ganz von den Beschränkungen ausgenommen wird.“

Grüne: Milliardenhilfe "nicht mehr als eine Beruhigungspille"

Als "nicht mehr als eine Beruhigungspille" bezeichnete Miriam Staudte, agrarpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, die Milliarde vom Bund für die Landwirte. "Einfach nur wieder den Geldsack zu öffnen, hilft den Landwirten nicht wirklich. Es mangelt doch nicht an Geld für den Agrarbereich, es fließt aber in die falsche Richtung." Demnach müssten die EU-Agrarsubventionen wirksam für Umwelt, Klima und Tierwohl verteilt werden. "Dramatisch für die niedersächsische Landwirtschaft ist, dass Ministerin Otte-Kinast in der Bundesregierung überhaupt nicht mehr ernst genommen wird und mit ihren Vorschlägen zur Düngeverordnung nicht ansatzweise durchdringt", sagte Staudte in Richtung der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin.

Kritik vom Landvolk Niedersachsen

Kritik an der Milliardenhilfe hagelte es auch aus Richtung des Landesbauernverbands: "Wir wollen nicht die Milliardenhilfe, sondern fairen Wettbewerb mit fachlich fundierten Auflagen", erklärte der niedersächsische Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke: "Die Gießkanne hilft nur kurz, wir benötigen langfristige und vor allem verlässliche Entscheidungen von der Politik." Investitionen seien nur dann sinnvoll, wenn sie auch nachhaltig angewendet werden können: "Das sehen wir bei diesem Koalitionsgeschenk, mit dem anscheinend versucht wird, die Gemüter zu beruhigen, nicht", sagte Schulte to Brinke.

Große Koalition reagiert auf Bauernproteste

Im Koalitionsausschuss haben die Spitzen von Union und SPD am Mittwochabend in Berlin beschlossen, die Landwirte über vier Jahre mit einer Milliarde Euro zu unterstützen, damit sie den Umbauprozess besser meistern. Diese soll für Agrarumweltprogramme und Investitionen verwendet werden. Mit der Milliardenhilfe will die Koalition auch auf die anhaltenden Bauernproteste in Deutschland reagieren. Diese richten sich gegen eine erneute Verschärfung des Düngerechts zum Grundwasserschutz auf Druck der EU. Die Landwirte fordern zudem mehr Mitsprache bei neuen Umweltauflagen.