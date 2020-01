Hannover. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat Vorwürfe der Opposition zurückgewiesen, Niedersachsen steuere auf einen Schulnotstand zu.

Zwar müsse die Unterrichtsversorgung weiter verbessert werden, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Landtag in Hannover. Weiterhin stelle Niedersachsen aber deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer ein, als gleichzeitig in Pension gingen. Von den 1350 zum 1. Februar ausgeschriebenen Stellen seien aktuell bereits 1150 besetzt worden. Dies seien schon 400 mehr, als Lehrkräfte ausscheiden.

Die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren im Schuljahr 2020/2021 stelle die Gymnasien ab dem Sommer vor einen Kraftakt, denn es würden wieder mehr Lehrer benötigt. Dafür habe die Regierung sich allerdings gerüstet, denn der Haushalt 2020 decke die Einstellung von insgesamt rund 3700 Lehrkräften ab. Eine Herkulesaufgabe werde es, sämtliche dieser Stellen zu besetzen. Die Opposition hatte Tonne vorgeworfen, es falle weiterhin zu viel Unterricht aus. Der Einsatz der verfügbaren Lehrer werde schlecht koordiniert.