Hannover. Die Zahl der Arbeitslosen im Land Bremen ist im Januar im Vergleich zum Vormonat um 5,2 Prozent auf 37 140 Menschen gestiegen.

Das teilte die Arbeitsagentur am Donnerstag mit. Die Arbeitslosenquote lag bei 10,3 Prozent - nach 9,8 Prozent im Dezember. Es handele sich um eine saisonal übliche Entwicklung, da im Winter in vielen Außenberufen wie auf dem Bau nicht voll gearbeitet werden könne, sagte die Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Bärbel Höltzen-Schoh. „Hinzu kommt aber, dass sich die konjunkturelle Eintrübung bemerkbar macht.“ So sei die Personalnachfrage etwa im Bereich Logistik stark zurückgegangen.