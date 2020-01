Hannover. Der Landtag in Hannover berät heute (9.

00 Uhr) über die Qualität des Schulunterrichts in Niedersachsen, die Industriepolitik sowie zusätzliche Gefängniszellen für die steigende Zahl von Strafgefangenen. Außerdem geht es um die Einschränkungen, die Landwirten zum Schutz des Grundwassers auferlegt werden sowie die Wasserstoffstrategie des Landes.

Beraten werden soll auch darüber, wie die Standortsuche für ein Endlager für atomaren Abfall unter geologischen Gesichtspunkten gestaltet werden soll. Niedersachsen geht es darum, dass neben dem lange Zeit favorisierten Salzstock in Gorleben möglichst viele andere taugliche Alternativen in anderen Bundesländern gefunden werden. Die erste Landtagssitzung dieses Jahres endet am Freitag.