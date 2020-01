Berlin. Die nächste Automesse IAA wird nicht nach Hannover kommen.

Aus dem Rennen sind außerdem der bisherige Gastgeber Frankfurt sowie die Bewerber Köln und Stuttgart. Mit Berlin, Hamburg und München will der Vorstand des Verbands der Automobilindustrie (VDA) dagegen konkrete Verhandlungen aufnehmen. Dies wurde am Mittwoch entschieden. Die Entscheidung für eine der drei Städte soll in den nächsten Wochen fallen.

Der Verband will die Messe von der Autoschau zu einem Impulsgeber für neue Mobilitätskonzepte umwandeln. Jahrzehntelang startete die Internationale Automobilausstellung (IAA) alle zwei Jahre in Frankfurt. Die letzte Ausgabe im vergangenen Jahr gilt als Misserfolg bei Publikum und Veranstaltern. Die insgesamt sieben Bewerber hatten ihre Konzepte in der vergangenen Woche in Berlin präsentiert. Der VDA sprach von einem engen Rennen.